Ciccio Graziani: “Mercato? Non servono punte. Anche se ci sarebbe un nome”

Sui profili per il mercato di gennaio

"Un profilo potrebbe essere Djuric. Bonny? Non viene a fare l'alternativa a Kean, come anche Lucca. Esposito? Se lo prendi ora lo rovini. Non giocherebbe come sta facendo ora a La Spezia. Sarebbe meglio prenderlo e lasciarlo maturare altrove semmai, facendolo giocare. Il mercato di gennaio, comunque, è un mercato difficile, e la Fiorentina può fare mercato solo per arricchire il centrocampo e la fase difensiva, anche perché Moreno è ancora da valutare e Valentini deve arrivare proprio a gennaio. A logica, comunque, il mercato di gennaio non fa fare il salto di qualità. In generale, la Fiorentina non deve pensare a un mercato nell'immediato, ma solo in prospettiva, anche perché i viola hanno già dei giocatori che devono integrarsi e dimostrare molto, come ad esempio Pongracic".