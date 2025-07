Chiedono a Pioli di Asllani, ma lui risponde su Sinner. E lo invita al Viola Park

Un curioso episodio quello andato in scena quest'oggi e che ha visto Stefano Pioli protagonista durante un collegamento in diretta televisiva con Sky Sport. Quando un giornalista del network ha chiesto al neo tecnico gigliato se gli piacesse Kristjan Asllani, uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina per il centrocampo, l'allenatore emiliano ha letteralmente dribblato il quesito. Resta da capire se volontariamente oppure no...