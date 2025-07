Chiarugi: “Dodò è quello che bacia la maglia o pensa a club più blasonati?”

"Abbiamo visto tutti quello che ha fatto in campo, ma cosa pensa davvero Dodò? Kean? Senza tranquillità e passione non si rende"

Kean? "Ha dimostrato di essersi ritrovato dopo anni un po' bui. Qui è esploso e ha fatto vedere un attaccamento non indifferente alla maglia. Tutte queste sirene non so se lo attraggono. Lui a Firenze ha trovato serenità, i soldi possono essere importanti, ma senza la tranquillità e la passione non si rende. Deve parlare con Pioli e Commisso, possono andargli incontro con un contratto adeguato. Poi dipenderà solo dal ragazzo, al di là degli interessi dei procuratori".