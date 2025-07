Chiarugi: “Con Pioli e Kean la Fiorentina può puntare in alto”

Intervenuto a Lady Radio, l’ex tecnico e calciatore della Fiorentina Luciano Chiarugi ha espresso il suo ottimismo in vista della prossima stagione viola. “Ci sono i presupposti per fare molto bene”, ha detto. “Certo, il mercato è ancora...

Spero davvero che non arrivi nessuna proposta per Kean e che resti a Firenze. La differenza tra averlo o no si sente eccome. Qui ha trovato l’ambiente giusto e ha fatto bene, come anche De Gea. Sarebbe un ottimo punto da cui ripartire. E mi auguro che resti anche Comuzzo.