Chebake (APOEL): “Non temiamo la Fiorentina. Noi puntiamo alla vittoria”

Il terzino sinistro: "L’APOEL ha già ottenuto grandi risultati contro squadre importanti in Europa, e i nostri tifosi e giocatori esperti, vincitori di trofei, ci danno la forza per competere"

Sappiamo che la Fiorentina è una buona squadra, ma affrontare sfide di questo livello è sempre stimolante per noi. Giocando nel nostro stadio con il supporto dei tifosi, non temiamo nessuno. L’APOEL ha già ottenuto grandi risultati contro squadre importanti in Europa, e i nostri tifosi e giocatori esperti, vincitori di trofei, ci danno la forza per competere. Seguendo le indicazioni dell’allenatore, puntiamo ai 3 punti giovedì. Rispettiamo la Fiorentina, ma nel calcio tutto è possibile.