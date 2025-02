Cecchi: “Zero stress per la clausola di Kean. Palladino condannato a vincere”

"Non stiamo in pena per la clausola, saremmo dovuti stare in pena se la clausola non fosse stata considerata, perché significherebbe che Kean in Fiorentina sarebbe stato un fallimento. È un piacere per me sentire queste voci, perché vuol dire che sta facendo bene e un po' di merito ce l'ha anche Firenze. Lui, nella sua carriera, le ha già viste le grandi luci e sa quindi il valore di Firenze che ti dà visibilità e un ruolo che da un'altra parte non avresti, sa di essere protetto a una città intera. All'80% rimane, non dico 90% perchè la vita è piena di sorprese.

Palladino obbligato a vincere per come gioca

Palladino per me è un conservatore illuminato, ma dentro a stessa partita cambia spesso il suo stile e visione di gioco, però la sua essenza è più vicina a Mourinho che a Thiago Motta. Italiano ha fatto bene a Firenze era un bel calcio, ma non era l'unico. Non si possono paragonare perchè sono due stili di allenatore diversi. Per ora la classifica dice che siamo in una buona posizione. Il calcio che fa Palladino è come quello di Allegri, Mourinho: non ti riempie l'occhio e ti condanna a vincere, altrimenti c'è l'insurrezione generale. Onestamente preferisco il calcio di Italiano ma riconosco che non è l'unico modo di giocare. L'allenatore intelligente è quello che vede la squadra che ha a disposizione e gioca di conseguenza. Io sono convinto che questa sia la squadra più forte dell'era Commisso, sta a Palladino tirar fuori il massimo da questa formazione. Italiano lo fece per quello che aveva. La ripartenza dal basso è un dogma ma per me è una "bischerata".