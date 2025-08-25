Cecchi: “Squadra a metà tra Italiano e Palladino, ma con ambizione”

Viola News
Il noto giornalista Stefano Checchi è intervenuto negli studi del Pentasport per analizzare la prima uscita in campionato della Fiorentina targata Pioli
Il noto giornalista, Stefano Checchi, è stato ospite negli studi del Pentasport per analizzare la prima uscita in campionato della Fiorentina di Pioli. Queste le sue dichiarazioni:

La Fiorentina non ha fatto una grande partita; ieri in molti hanno rivisto "l'ombra di Palladino" perché la Fiorentina nel primo tempo faticava ad arrivare in porta. Secondo me però, non è così. Quella di Pioli è una Fiorentina diversa, è una squadra che prova a giocare, che vuole arrivare a Kean col possesso e non con i lanci lunghi. Ieri è mancato il centrocampo. Questa è una Fiorentina che sta a metà tra Italiano e Palladino. Questa squadra ha bisogno di fiducia e sarebbe sbagliatissimo andargli contro adesso; anche perché, se De Gea fa il De Gea e Kean butta dentro quell'errore clamoroso, adesso ci sarebbero commenti totalmente diversi. La marcatura a zona sui calci piazzati mi lascia perplesso; non a caso sei andato in difficoltà nel primo tempo su un calcio d'angolo e hai preso gol da una punizione (L'ANALISI). Gli scorsi anni le critiche sarebbero state molto più eccessive, e questa cosa è un buon segno; vuol dire che hai un tecnico che ti dà fiducia. La Fiorentina è una squadra in costruzione sulla filosofia di gioco non tanto sui giocatori.

Sono molto contento del suo arrivo. Cosa porta alla squadra? Ambizione. Quando investi 27 milioni per un co-titolare, alzi automaticamente l'asticella. È un segnale chiaro. Poi, se mi chiedi se io avrei investito quella cifra proprio in quel reparto, la risposta è no.

Manca ancora una pedina in mezzo al campo, ma non escluderei un acquisto da qui alla fine del mercato. Pioli sta puntando forte su Fagioli come regista, una vera e propria scommessa considerando che le cose migliori le ha mostrate da mezz'ala nel centrocampo a tre. Tuttavia, non è da escludere che tra 4-5 partite possa trasformarsi in un nuovo Torreira, perché le qualità tecniche e tattiche non gli mancano. Se davvero Pioli lo vede come regista, allora diventa fondamentale andare a prendere una mezz'ala con caratteristiche complementari per completare il reparto.

Io gli do la sufficienza. Spesso, vedendo la squadra in difficoltà, si abbassava per ricevere palla e provare a dare continuità al gioco. È vero che a tratti si spegne, ma lo fa insieme a tutta la Fiorentina. La differenza rispetto all'anno scorso è evidente: ora gioca con un’intensità diversa, non sembra più oppresso. Si vede che è inserito in un contesto che dialoga con lui, e questo fa tutta la differenza.

