Cecchi: “Squadra a metà tra Italiano e Palladino, ma con ambizione”

La Fiorentina non ha fatto una grande partita; ieri in molti hanno rivisto "l'ombra di Palladino" perché la Fiorentina nel primo tempo faticava ad arrivare in porta. Secondo me però, non è così. Quella di Pioli è una Fiorentina diversa, è una squadra che prova a giocare, che vuole arrivare a Kean col possesso e non con i lanci lunghi. Ieri è mancato il centrocampo. Questa è una Fiorentina che sta a metà tra Italiano e Palladino. Questa squadra ha bisogno di fiducia e sarebbe sbagliatissimo andargli contro adesso; anche perché, se De Gea fa il De Gea e Kean butta dentro quell'errore clamoroso, adesso ci sarebbero commenti totalmente diversi. La marcatura a zona sui calci piazzati mi lascia perplesso; non a caso sei andato in difficoltà nel primo tempo su un calcio d'angolo e hai preso gol da una punizione (L'ANALISI). Gli scorsi anni le critiche sarebbero state molto più eccessive, e questa cosa è un buon segno; vuol dire che hai un tecnico che ti dà fiducia. La Fiorentina è una squadra in costruzione sulla filosofia di gioco non tanto sui giocatori.