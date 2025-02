Cecchi: “Pradè? Rapporti non idilliaci con Palladino, ma non avrei agito così”

"A me pare che questa squadra si smarrisca nell'identità, o almeno che plasmi la sua identità in base alle altre squadre. La Fiorentina gioca troppo sull'avversario. Quando l'avversario non ti lascia spazio come il Como ieri, non riesci però a ripartire. Mancava Kean? Sicuramente, senza di lui la squadra non sale e non concretizza, ma secondo me anche con lui ieri avremmo perso. Non è capitato, poi, solo contro il Como, ma è capitato anche con il Monza. Se fossi Palladino, mi chiederei se, con questa rosa, questo assetto sia quello migliore. Cambiando troppo come ieri, la squadra si smarrisce e non si ritrova più. Poi mi chiedo, perché Fagioli e Folorunsho devono giocare fuori ruolo? In sintesi, snaturandosi si rischia di fare figure come ieri".