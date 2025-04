Cecchi: “Oggi il bicchiere è pienissimo. Non c’è motivo per avere il broncio”

Secondo il giornalista, la prestazione va letta nel giusto contesto: "Oggi è più difficile giocare contro l'Empoli che contro altre squadre. Il bicchiere, stavolta, non è mezzo pieno: è pienissimo. Con Cagliari e Empoli hai conquistato sei punti senza Kean e, oggi, senza Dodô."

Cecchi ha invitato a mettere da parte i musi lunghi: "Non c’è motivo di avere il broncio. La Fiorentina ha fatto la partita che doveva fare. Con tutti i suoi difetti, questa squadra è comunque arrivata."

Guardando al futuro, l’analisi si carica di ottimismo: "Credo che la Fiorentina abbia la forza per andare avanti sia in Conference League che in campionato."