Cecchi: “Ma il tridente è necessario? Boccio Bianco e Beltran. La mia classifica”

Il filo diretto di Stefano Cecchi su Radio Bruno

Matteo Torniai Redattore 4 agosto - 14:16

Intervenuto nel programma A Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, Stefano Cecchi ha offerto una lunga analisi della sconfitta della Fiorentina contro il Leicester. "Ho guardato la partita con grande piacere, ma era una Fiorentina in maschera. Di titolari nel primo tempo ce n’erano davvero pochi. Il Leicester ha messo in mostra qualità, Fatawu in particolare mi ha impressionato."

Cecchi ha notato anche scelte che fanno riflettere sulle gerarchie interne: "Pioli ha rivoluzionato quelle di Palladino. Pablo Marí schierato nel primo tempo lascia pensare che sia ormai scivolato indietro. Pongracić è il centrale di riferimento, con Comuzzo sul centro-destra. Bianco? Male, non mi ha convinto affatto".

Il giornalista ha sottolineato come l’assetto a tre davanti debba essere valutato con attenzione: "Mi sono chiesto se davvero serva schierare insieme Dzeko, Kean e Gudmundsson. Quest’ultimo da trequartista sembra ingabbiato, non è quello il suo ruolo naturale. A me piacerebbe vederne due su tre, non tutti insieme".

Parlando dei singoli: "Sohm mi è sembrato un buon innesto, ha fisico e vede la porta. Ndour e Fagioli insieme? Non hanno costruito bene. Dzeko continua a sembrarmi una splendida alternativa, non un titolare. Kean sarà l’uomo di riferimento. Richardson ieri ha mostrato grinta. Fazzini ha toccato pochi palloni, ma sempre in verticale".

Sul tema rinnovi: "Mandragora merita un plauso per gli ultimi sei mesi, ma ha il dovere morale di non basare tutto su questo. Firenze ti ha aspettato tanto. Rolando, mettiti una mano sul cuore".

Infine, la bocciatura netta su Beltrán: "Non mi ha convinto nemmeno un po’. Mi pare con la testa altrove. Se deve essere questo, meglio separarsi".

Sulla classifica: "Napoli e Inter davanti a tutti, poi Milan e Juve. Roma e Atalanta sono incognite. La Fiorentina, oggi, è da sesto posto. Se qualcuno davanti sbaglia, può anche puntare al quinto".