Cecchi: “Kean imprescindibile, Dzeko vice ideale. Ecco il grande regista che serve”

Le parole di Stefano Cecchi a Radio Bruno

Redazione VN 18 giugno - 18:38

Tra gli ospiti della trasmissione Pentasport su Radio Bruno, Stefano Cecchi ha offerto una panoramica lucida e appassionata sul mercato e sulle prospettive della nuova Fiorentina, sottolineando l’importanza di alcune conferme e la necessità di colpi mirati per alzare il livello della rosa.

“Io spero di vedere ad agosto Kean ancora in maglia viola, con Dodò confermato e Dzeko come alternativa. In caso contrario, questa squadra rischierebbe di fare un passo indietro. Oggi la Fiorentina è Kean-dipendente: un centravanti con le sue caratteristiche è difficile da sostituire”.

Cecchi ha poi evidenziato l'opportunità rappresentata da Gudmundsson, soprattutto dal punto di vista economico:

“Gudmundsson lo confermerei, anche solo per il prezzo. A 17 milioni, non vedo alternative migliori sul mercato”.

Riguardo al futuro di Dodò, l'opinionista si è mostrato più scettico:

“Il brasiliano ha ancora due anni di contratto, ma la situazione è bloccata e non lascia molti spiragli positivi. Certo, se va via, un sostituto lo trovi, ma non è così semplice farlo con Kean. Lui e De Gea hanno fatto la vera differenza”.

Lo sguardo si sposta poi sulla mediana, indicata come il settore da rinforzare con maggiore decisione:

“Un grande investimento sul ruolo di regista potrebbe portare questa squadra a un livello superiore. A me piace Bennacer, ma aggiungerei anche un incursore accanto a Mandragora e Fagioli. Ndour e Richardson non mi hanno convinto. E Bianco? Solo come alternativa”.

Infine, un invito alla società e all’ambiente:

“Questo è il momento di sognare. Ma sogniamo qualcosa in più, sogniamo in grande. È il momento giusto per costruire una Fiorentina ambiziosa e competitiva”.