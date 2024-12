Cecchi: “Ho impressi gli occhi di Comuzzo. Il calcio dà il meglio nel dolore”

"Rispetto ad Astori sono due storie diverse, è difficile immaginare come ripartirà la Fiorentina, ieri sera mi hanno colpito gli occhi dei giocatori, da Comuzzo a Ranieri, quindi bisogna capire quanto quel dolore possa lasciare scorie - prosegue Cecchi -. Il dato confortante in questi casi è l'enorme solidarietà che si è scatenata intorno a Bove, già con il cerchio in campo e poi dal resto del mondo del calcio. Questo è il bello del calcio che ci piace, in questi momenti si va oltre le bandiere, le violenze, le metastasi del calcio perchè prevale l'umanità che purtroppo viene fuori solo nel dolore. Mercoledì si può giocare o meno, credo sia giusto che decidano i giocatori se la sentono.