Cecchi Gori: “Col cinema ho vinto 3 Oscar, ma lo scudetto me l’hanno rubato”

Vittorio Cecchi Gori non va mai nel sottile nelle proprie dichiarazioni, con il suo stile diretto. Oggi è stato ospite del programma tv "La Volta Buona" su Rai Uno. L'ex presidente della Fiorentina ha parlato di cinema, ma anche di calcio. In particolare ha ricordato i tempi di Firenze, e di uno scudetto quasi raggunto, ma mai arrivato. Le sue parole:

"L'Oscare l'ho vinto per 3 volte, invece lo scudetto me l'hanno rubato. Il cinema è stata la mia vita, ma adesso parlo da tifoso. Ho perso lo scudetto, ma non per colpa nostra. Mi accontento, se così si può dire, di 3 Oscar"