Cecchi: “Ecco chi sarà il vice-Kean. Gosens sarebbe il capitano ideale”

"Credo che qualcosa succederà, l'identikit è quello del centrocampista. Io in questo momento vorrei quello, più che un vice-Kean. Nella testa della società quest'ultimo sarà Nicolò Zaniolo, come fatto con Gasperini. Ieri il tifoso viola era contento, ma non troppo. Invece per me bisogna essere iper contenti, era fondamentale alimentare il fuoco vincendo. Il centrocampo di ieri qualche limite ce l'ha, non ripartivi con velocità e visione come a Roma. Senza Adli questa squadra perde tanto. La Fiorentina migliore non è mai stata bella, è stata forte. Ieri c'era un'urgenza di punti, la bellezza non te li porta. La Fiorentina di quest'anno si deve scordare la bellezza"