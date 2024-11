Cecchi: “Desidero il 4-3-2-1, Beltran e Gudmundsson devono giocare insieme”

"Il me tifoso pensa solo a domenica, se non vinci oggi devi fare due partite in più, è vero, ma io credo che i vari Kayode, Ikoné, Terracciano abbiano l'obbligo di superare la sfida Pafos per arrivare preparati domenica. Da Kouame mi aspetto che faccia almeno 2 gol, sono queste le partite dove la "Fiorentina 2" deve farsi valere".

Probabile formazione?

"Io schiererei Terracciano, Kayode, Pongracic, Moreno e Parisi in difesa; Mandragora, Quarta e Rubino a centrocampo ed in attacco Ikone, Sottil, Kouame, fatta. Questi giocatori per battere il Pafos devono bastare, però contro l'Apoel ti accorgi che non è sempre così facile. C'è da dire che la Fiorentina di oggi non è quella di prima, è cresciuta moltissimo. Sottil che gioca a Como è un altro Sottil rispetto a due mesi fa, mi sembra che ci sia un contagio buono in grado di far crescere la nostra squadra rispetto a due mesi fa".