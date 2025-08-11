Il giornalista Stefano Cecchi, intervenuto su Radio Sportiva, ha affrontato brevemente il tema legato alla Fiorentina nelle settimane che precedono l'inizio ufficiale della stagione:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “Commisso, è la tua Fiorentina migliore. Prima ostaggio degli agenti”
news viola
Cecchi: “Commisso, è la tua Fiorentina migliore. Prima ostaggio degli agenti”
Di anno in anno il livello della rosa migliora: dove può arrivare la società viola?
Commisso era arrivato con grandi ambizioni ma all'inizio aveva pagato un dazio di inesperienza. La Fiorentina era troppo ostaggio dei procuratori, ma con il tempo Commisso ha cambiato approccio e la squadra è diventata più competitiva. Lo scorso anno è stato creato un telaio che è stato rafforzato e Pioli è un allenatore che ha più esperienza di Palladino. Quella che andrà ad affrontare il prossimo campionato per me è la Fiorentina più forte dell'era Commisso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA