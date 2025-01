Gudmundsson ? Noi dobbiamo aspettarlo e in caso di frizioni dobbiamo levigarle; perché la Fiorentina con Gudmundsson ha un valore totalmente diverso; quello visto finora a Firenze non ha nulla a che fare col vero Gud.

Sul possibile esonero di Palladino

Sarri al posto d Palladino? Con Sarri i rapporti non sono ottimi, Gilardino e gli altri che hanno già avuto una panchina in Serie A in stagione non puoi ingaggiarli. Quindi chi ti resta?