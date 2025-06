Castellacci: “Dzeko? Vita sana e medicina rigenerativa allungano la carriera”

"Giocatori talentuosi che vanno avanti per tanti anni ce ne sono stati. Dzeko ha 39 anni, è normale che a quell'età i giocatori siano un po' usurati. In realtà bisogna vedere lo stato fisico del giocatore. Una vita sana fuori dal campo è la legge da seguire e il segreto per mantenersi. Con la nuova medicina ci sono dei ritrovati che possono migliorare lo stato cartilagineo, la maggior parte hanno in carriere delle rotture a livello di caviglie e ginocchia. La medicina rigenerativa allunga i tempi necessari per il degrado articolare, con le cellule staminali possiamo allungare i tempi di vita delle articolazioni".