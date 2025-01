Cassano punge: “Gudmundsson mezzo giocatore. Cosa vogliono da Palladino?”

Cassano duro su Colpani e Gudmundsson

"Colpani deve giocare in un ambiente più tranquillo rispetto a Firenze, non è di quel livello lì. Gudmundsson non è un campione, è un mezzo giocatore che non cambia gli equilibri, è da zero a zero. Si atteggia e parla come se fosse chissà chi, ma ha 28 anni e ha fatto solo una buona stagione al Genoa con 12 gol ma 6 su rigore" il parere di Cassano.