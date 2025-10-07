Cassano duro su Pioli: “È destinato a saltare. Spalletti sarà il prossimo”

Durante l’ultima puntata di "Viva el Futbol", Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano si sono soffermati anche sulla situazione in casa Fiorentina. In particolar modo Fantantonio ha attaccato duramente la scelta di affidare la squadra a Pioli:
"O raddrizzi il tiro dopo la sosta o sei destinato a saltare. Io Pioli non lo avrei preso. L’unico nome alternativo è Spalletti"
Pioli è un allenatore di un certo livello, al Milan ha dimostrato di esserlo facendo un lavoro stratosferico, eccezionale. Il problema è questo: vai in Arabia, prendi vagonate di soldi, ma non è calcio, è un altro mondo. Pioli ha fatto un errore clamoroso ad andare li a prendere soldi perché in automatico perdi tutto. Ha ributtato dentro una pasta riscaldata e adesso avrà da affrontare tre competizioni. Ho l’impressione che tra non molto possa saltare. O raddrizzi il tiro dopo la sosta o sei destinato a saltare. Io non lo avrei preso. Devi dargli del tempo? Perfetto, ma ha 3 punti ed è incasinato di brutto. Io penso che l’unico nome alternativo, anche se viene da due anni tribolati, sia uno: Spalletti. Penso che sarà il prossimo nome.
