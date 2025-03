Casini: “Terracciano andava tenuto in caldo. La Conference vale la stagione”

"Questa Fiorentina non ci fa annoiare, ma non ci fa nemmeno divertire. Ci dobbiamo aspettare di più dalla Fiorentina, con degli ottimi valori dei singoli. Manca da tempo quella voglia di giocare, quella gara della prima fase della stagione. Io non credo che sia arrivato tutto per caso, così come questa penuria di risultati non è casuale. Da quanto non gioca Terracciano? Lo doveva tenere in caldo, questa è una partita che vale una stagione. La Conference pesa, se vai avanti hai la possibilità di essere riconfermato. Dalle prossime partite si capirà il valore della nostra stagione. Io reso ottimista, ma il mese di marzo è determinante"