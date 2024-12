Casini: “Stadio? L’avanzamento dei lavori non fa ben sperare. Per il 2026…”

Sullo stadio

Non ci sono particolari novità. All'orizzonte altre importanti incertezze. A gennaio ci aspettiamo che sia definito quanto la Fiorentina possa entrare effettivamente nel progetto stadio. Poi via all'accordo tra le parti per la coo-gestione della costruzione. Per il centenario, 2026, spero lo stadio sia nella sua miglior versione possibile. L'avanzamento dei lavori non fa bene sperare