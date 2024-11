Casini sul Franchi: “Ecco tutti i rischi. Avrei fatto fare lo stadio a Rocco”

Il cronoprogramma non c’è sul Franchi. Servirebbe per far capire quali sono i tempi e qual è l’iter dei lavori. L’investimento è oltre i duecento milioni di risorse pubbliche, il che rende ancora più grave la questione. Il tema a questo punto è capire i tempi della conclusione, visto l’importanza che ha lo stadio per Firenze e per i fiorentini. Il rischio è vedere i tempi dilatati oltre il 2026, anche se il ritardo non sarebbe dimostrabile vista l’assenza di un programma. Sono collaborativo con il comune per la conclusione dei lavori. Io avrei fatto lo stadio a Rocco Commisso, sia per Firenze che per la velocità dei lavori essendo un privato, ma non ne faccio una colpa. Oramai serve il prima possibile una svolta sul cronoprogramma. I tifosi stanno subendo molti disagi da tutto ciò, non ci sono abbastanza posti.