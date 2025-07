Casini: “Pioli è uno di noi, con lui la Fiorentina può sognare in grande”

Firenze è una città che si merita il meglio. Si apre una stagione con un allenatore che è uno di noi. Nella precedente esperienza non ha ottenuto i risultati sperati, ma viste le circostanze non aveva fatto male. Pioli ha riacceso l’entusiasmo nei tifosi. La società, confermando De Gea, Kean, Gosens e altri, ha fatto capire che il telaio della squadra resta intatto. Ora servono gli innesti giusti, ma la base è forte. La Fiorentina ha già fatto un cambio di passo negli ultimi anni. È normale adesso sognare uno step ulteriore: la scorsa stagione non sei andato in Europa League per una serie di combinazioni