Casini: “Bisogna fare come nel 2015. Il secondo tempo doveva essere diverso”

"Brucia abbastanza, ma dobbiamo farcelo passare. Insomma è la prima semifinale che abbiamo perso, il popolo viola si meriterebbe altro. Visti i valori in campo la partita poteva avere un epilogo diverso, loro erano forti ma non invincibili. Anche ieri Gosens si è dimostrato un leader, e non solo per i gol, ma anche per le parole che ha rilasciato. Mi ricordo di un'altra semifinale, quella contro il Siviglia nel 2015, ma lì si vinsero 5 gare di fila e arrivammo quarti in classifica."