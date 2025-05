Carobbi: “Tifosi delusi, società disunita: ora serve compattezza”

La Fiorentina ha disputato un'ottima partita, mostrando determinazione e voglia di vincere in molte fasi del gioco; elementi che erano del tutto mancati nella deludente prestazione contro il Venezia. Tuttavia, nonostante il successo contro il Bologna sia stato importante, non sono convinto che possa bastare per conquistare un posto in Europa. Nel calcio, però, nulla è certo: basta ricordare come il Lecce riuscì a strappare uno Scudetto alla Roma. La qualificazione alle competizioni europee rappresenterebbe una vetrina importante per la squadra. Partecipare a tornei internazionali non solo alza il livello di competitività, ma permette anche di gestire meglio la rosa e valorizzare tutto il potenziale a disposizione.