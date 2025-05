Carnasciali: “Ogni anno siamo alle solite. Non percepisco voglia di migliorare”

Scivolare nell'anonimato? I punti fermi dovrebbero essere Kean, Dodò, De Gea, Ranieri, Pongracic, Cataldi, Fagioli, Gosens, Parisi e da lì migliorare. Rimarranno tutti? La sensazione è che anche quest'anno la squadra non verrà migliorata e c'è il rischio di arrancare. Il Napoli dimostra che dopo un anno disastroso sono rinati con Conte e la conferma dei migliori giocatori. Come mai a Firenze in questo periodo ogni anno ci chiediamo come mai non riusciamo a trattenere i top e puntare alla Champions... Quest'anno fino a poco tempo fa eravamo in corsa, vuol dire che a squadra c'è: basta migliorarla".