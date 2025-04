Carnasciali: “La Conference non è una coppetta. Guardate il Chelsea”

La vittoria di ieri è stata importante, perché permette di essere più tranquilli nell'ottica di qualificarsi in semifinale. Finali perse? C'è un tabù da sfatare. Quando arrivi a un passo dal trofeo, resta un po' di amaro in bocca. E la Conference non è una coppa di secondo piano, guardate come stanno giocando Betis e Chelsea. Sarebbe il massimo per la Fiorentina trionfare. Europa League? La Fiorentina può ancora farcela anche attraverso il campionato, nonostante la bagarre. Raggiungerla sarebbe un grande successo. A inizio anno, questo obiettivo non era stato preventivato; adesso la squadra è in ballo e deve ballare. Mercato di gennaio? Sono arrivati giocatori che hanno alzato il livello, specialmente a centrocampo. E da anni non c'era un attaccante come Kean.