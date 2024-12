Carnasciali: “Calo fisiologico. La vicenda Bove ha tolto qualcosa a tutti”

L'episodio di Bove ha scosso inevitabilmente l'ambiente, un giocatore delle sue caratteristiche manca a Palladino

Parlando un po' del recente periodo negativo dei viola ha detto questo: "Mi sono fatto l'idea, vedendo le recenti prestazioni, che la vicenda di Bove abbia scosso l'ambiente della squadra oltre a quello della città. Era un giocatore che rendeva molto nel sistema di Palladino e con la sua assenza, è visibile come alcuni equilibri si siano rotti nello schema di gioco dei viola." Sul possibile sostituto "Adesso in rosa Palladino non dispone di un altro giocatore con le sue caratteristiche, come da lui ammesso. Vediamo se la dirigenza riuscirà a trovare una soluzione col mercato di Gennaio".