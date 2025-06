Carnasciali: “Allenatore? I problemi sono altri. Perchè non Sarri?”

Il commento di Carnasciali su Radio Bruno

Redazione VN 3 giugno 2025 (modifica il 3 giugno 2025 | 18:50)

Daniele Carnasciali, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, analizzando la situazione attuale in casa viola, a partire dalle voci su un possibile ritorno di Stefano Pioli in panchina:

“Non l’ho sentito ultimamente, ma se dovesse tornare sarei felice. È un allenatore competente. Tuttavia, chi sceglie di venire a Firenze lo fa in base ai programmi della società, e su questo punto ho dei dubbi. Più che le garanzie, contano i fatti.”

Carnasciali ha poi criticato la gestione del caso Palladino, sottolineando alcune lacune a livello organizzativo:

“Personalmente l’avrei gestita in modo diverso. L’avrei tenuto? Forse, ma il problema non è l’allenatore in sé. È la gestione generale. Non è normale che un tecnico non abbia nemmeno il numero di telefono del presidente, se davvero è andata così.”

L’ex viola ha evidenziato come, a suo parere, la Fiorentina faccia fatica a costruire un progetto duraturo:

“Non c’è mai stata continuità. Se dovessero arrivare offerte per giocatori come Kean, Dodò o De Gea, temo che la società si limiti a tappare i buchi con i soliti prestiti, senza una visione a lungo termine.”

Infine, un commento anche sul mancato interessamento per Maurizio Sarri:

“Secondo me sarebbe venuto subito a Firenze. Non capisco perché non sia stato nemmeno preso in considerazione. Alla fine, il problema non è chi siede in panchina, ma tutto quello che c’è intorno.”