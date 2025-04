Caressa: “Fiorentina, impresa o mani vuote. Vedo basi solide per il futuro”

Uno sguardo anche al percorso della squadra di Palladino, ancora in corsa per la Conference League: “La Fiorentina è una di quelle squadre che può compiere un’impresa oppure rischiare di uscire a mani vuote. Un’altra finale europea sarebbe un risultato eccezionale, ma se non dovesse qualificarsi alle coppe sarebbe una stagione deludente. Detto questo, a prescindere da come finirà, il club ha gettato basi solide per il futuro. Palladino ha affrontato momenti complicati e ne è uscito bene, dimostrando di essere cresciuto come allenatore”.