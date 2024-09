Caressa e Zazzaroni concordano: “A Bergamo la Fiorentina non vincerà”

Le nazionali sono finite e domani nel ristrutturato Gewiss Stadium andrà in scena la sfida tra Atalanta e Fiorentina. Dopo la sosta sono ripresi anche i pronostici della coppia Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, che durante la loro trasmissione su Radio Deejay si divertono provare ad indovinare i risultati del weekend di Serie A. Per entrambi la Fiorentina non riuscirà a conquistare i tre punti, ma almeno per Caressa la squadra di Palladino non uscirà sconfitta. Il noto telecronista infatti ha pronosticato un pareggio, mentre per Zazzaroni la squadra di Gasperini vincerà e fermerà la striscia di "imbattibilità" viola