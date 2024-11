Carcedo: “De Gea è un riferimento. Che ricordi contro la Fiorentina nel 2015”

In conferenza stampa ha parlato Carcedo, l'allenatore del Pafos ex assistente di Unay Emery, ha parlato della gara di domani:

"La partita è importante per noi, tutti stanno lavorando sodo nel club, e stiamo cercando di competere, staff giocatori e tifosi. Siamo in un ottimo momento e siamo qui per fare risultato. I nostri tifosi di divertiranno di sicuro, proveremo a dare del nostro meglio. Dobbiamo fare punti per qualificarci alla prossima fase, questa è un'ottima opportunità. In trasferta è più difficile, ma cercheremo di imporre il nostro gioco, anche con un blocco medio-alto. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri fans, vogliamo che si divertano, per loro sarà un'occasione speciale. Dobbiamo fare una prestazione speciale"