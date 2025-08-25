Caputi: “Piccoli grande acquisto. Adesso Pioli ha un grande attacco”

Massimo Caputi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Italia 7, durante il programma 30° minuto. Ecco le sue parole:
Piccoli è un ottimo acquisto, in campo dimostra di avere grinta e determinazione. Sono convinto che reputi la Fiorentina una piazza in cui dover dimostrare le sue qualità. Adesso in attacco ci sono molti interpreti e possibilità, Pioli potrà sperimentare molte cose, tra lui, Kean, Dzeko e Gudmundsson. Panchina? Per essere competitivi ad alti livelli, le riserve devono essere molto simili ai titolari. Credo che la Fiorentina abbia questa volontà, poi chiaro non si può avere tutto e subito. Mercato? Gli allenatori chiedono sempre, finché hanno la possibilità di farlo fanno bene. L'allenatore avendo in mano la squadra tutti i giorni, sa sempre di cosa ha bisogno la squadra per mettere in campo le proprie idee. De Gea? Gli errori dei portieri sono i più evidenti. L'ultimo è stato quello del portiere, ma prima c'è stata una concatenazione. Non è stata una grande partita quella della Fiorentina, nell'economia della partita il pareggio è giusto
