Cappellini: “Il silenzio della società parla. La Fiorentina non può essere questa”

Conference unico modo per accedere all'Europa League? Non sono cos'ì sicuro che la Fiorentina possa arrivare in finale. Questa squadra ti da l'idea di poter essere eliminata da chiunque; e lo ha dimostrato lo stesso percorso in Conference. La Fiorentina però ha l'obbligo di provarci. Le classifiche si costruiscono vincendo con le piccole; mi ricordo la Fiorentina di Prandelli che, con le big aveva qualche difficoltà, ma con le piccole non sbagliava e infatti arrivò in Champions. Palladino mi da l'impressione che lui fatichi nella gestione del gruppo di una squadra che ha ambizioni.