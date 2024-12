Capezzi: “Che emozione l’esordio in viola. Non mi ha pesato il paragone con Pizarro”

L'esordio in viola

Sarò sempre un simpatizzante viola. Come posso scordarmi il mio esordio in Europa League? Ho tanti ricordi di quella serata. Mi ricordo Montella quando a fine gara mi disse vai a farti la doccia che non sei manco sudato. Fu un'emozione bellissima. Era una Fiorentina fortissima, fatta di una qualità unica. Da ragazzo dai tutto per scontato ma questi sono ricordi indelebili che ti porterai sempre dietro. Essermi allenato con campioni come Borja Valero, Pizarro o Aquilani mi è servito tantissimo per la mia carriera. Con gli occhi cercavo di rubare qualcosa da tutti. Allenarsi con Pizarro in partitella era qualcosa di unico, parliamo di un calciatore davvero stupendo. È stato un orgoglio e una fortuna essersi allenati con lui.