Calverese: “Pioli grande uomo. Dzeko? Acquisto simbolico, quando lo chiamai Edvin…”

“Colombo si è consacrato, bene anche i veterani”

Calvarese ha analizzato la stagione appena conclusa per la classe arbitrale italiana: “Impossibile che non ci siano polemiche sull’AIA, ma credo che questo sia stato l’anno della consacrazione di Colombo. Il campionato ha retto bene grazie alla presenza di veterani come Doveri, Mariani e Guida, mentre Piccinini, Manganiello e Fabbri hanno mostrato una crescita importante. Altri invece non hanno risposto come ci si aspettava”. Sul fatto che nessun arbitro italiano sarà presente al prossimo Mondiale per Club, Calvarese è chiaro: “Vanno i migliori, certo, ma ci sono anche dinamiche politiche. Eppure, penso che Mariani abbia fatto molto bene in Champions League. Ci manca una figura come Orsato, ma mi auguro che Sozza e Colombo possano raggiungere quei livelli presto”. Tra le novità, Calvarese accoglie positivamente le nuove regole sulle perdite di tempo: “Se saranno applicate anche in Italia, faranno sicuramente piacere agli spettatori”.