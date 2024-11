Calvarese: “Arbitraggio non ottimo in Torino-Fiorentina, ma non il peggiore”

"La Penna non ha brillato, ma in un fine settimana dove ci sono stati arbitraggi che hanno lasciato a desiderare, non è quello che ha arbitrato peggio. Come a Monza: lì ci sono stati episodi dubbi, e la soglia del fallo va alzata, secondo me. Ma lasciando perdere la partita di Monza, anche a San Siro nei primi 30 minuti sono stati fischiati moltissimi falli. A livello tecnico serve quindi cercare di alzare il livello del fallo, ed inoltre ci vuole uniformità nei giudizi. Oggi, comunque, sono cambiate le generazioni: gli arbitri sono abituati a soffrire meno a livello di campo grazie all'ausilio del VAR. Da un certo punto di vista, però, va migliorata la tecnica, ed anche al VAR ci vuole uniformità".