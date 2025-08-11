Cagni: “Pioli scelta giusta per la Fiorentina, ma il calcio italiano è malato”

Non riesco a capire come sia possibile che squadre come il Brescia o altre in Serie C falliscano, mentre Inter, Milan e altri club accumulano milioni di debiti senza grandi conseguenze. Perché a loro è permesso? Questo squilibrio sta pesando sul calcio italiano, che fatica a mettere in campo una Nazionale competitiva. È possibile che nessuno si chieda dove stiamo sbagliando? Il problema parte dalle scuole calcio: come si può insegnare la tattica a bambini di 7-8 anni? Bisognerebbe mettere da parte chi ha “rimbambito” tutti con l’ossessione del possesso palla. Cos’è oggi il calcio moderno? Non abbiamo più giocatori capaci di dribblare l’avversario. Se ne parlerà ancora per dieci anni, ma nulla cambierà finché non cambierà chi comanda.