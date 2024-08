Cagni: “Calciomercato ancora aperto una follia. Palladino? Lui si che fa calcio”

L'ex tecnico di Brescia e Empoli Luigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare delle ultime in casa Fiorentina

Non mi capacito ancora di come il mercato sia aperto durante le prime giornate di Serie A. Ci sono ancora squadre costruite a metà…Chi organizza non capisce cosa voglia dire per un allenatore allenare con il mercato aperto. Se il sistema continua ad essere questo, non si può poi pretendere dagli allenatori che fin da subito ottengano i risultati.