Buso: “Pioli la scelta migliore. Gudmundsson? Sbagliato parlare solo di talento”

Pioli rappresenterebbe la scelta più sensata e accessibile per la Fiorentina in questo momento. Porta con sé esperienza, ha ottenuto risultati importanti, ed è una figura in grado di compattare tutto l’ambiente. È una persona di grande spessore umano, sarebbe l’ideale. Non è il caso di stravolgere tutto: la rosa è valida, bisogna solo aggiustare qualcosa e puntare su un allenatore capace di unire tifosi, squadra e dirigenza. Non ci si può permettere errori. Dal profilo del nuovo tecnico capiremo quali saranno le reali ambizioni del club, sia in ottica di conferme che di nuovi arrivi. Alcuni giocatori arrivano solo con certi allenatori. Serve un segnale forte, dopo quanto accaduto. Gudmundsson? Non si discute sul piano del talento: ha numeri, merita fiducia. Certo, c’è anche un discorso economico da fare: non si può sprecare denaro per un prestito fine a sé stesso. L’islandese resta comunque un giocatore con mercato, può essere valorizzato e rivenduto