Bucciantini: “Su Gudmundsson decide Pioli. Le mie speranze per il futuro”

Le parole di Marco Bucciantini sul mercato della Fiorentina

Redazione VN 19 giugno - 20:22

Marco Bucciantini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:

Fazzini —

Fazzini mi piace tantissimo, è l'acquisto del mercato per la Fiorentina, riappropria la Fiorentina di un ruolo. E' un centrocampista di tecnica e intensità, ha capacità di venire dentro l'azione, andare al tiro, è un bel talento, un giocatore di gamba e la Fiorentina ha bisogno di mettere corsa in campo. Non ho paura di un rendimento diverso rispetto a Empoli: là sanno fare calcio e sanno fare calciatori.

Dzeko —

Dzeko è un'operazione che migliora la Fiorentina a livello di personalità, tecnica, senso della partita e del gioco, e completa numericamente l'attacco. Ha una personalità sana, che non è l'esibizione del carattere ma la capacità di far crescere quello che hai intorno. Dzeko ha sempre migliorato il rendimento del reparto, dei giocatori intorno a lui. La Fiorentina con Dzeko è più forte, i gol e le partite della scorsa stagione ci confermano che è ancora un atleta, togliendo l'unico dubbio che poteva suggerire l'età.

Gudmundsson

Due momenti, conseguenti. Il primo: deve decidere Pioli. Se crede che Gudmundsson può essere utile, se lo "vede" nella sua Fiorentina, allora è giusto trattarlo - secondo momento - con il Genoa per prenderlo ma alle condizioni che si ritengono più giuste, oggi.. Nell'analisi dell'anno devono pesare tutto: il processo, problemi fisici. Ha avuto un inizio di stagione difficile e l'inizio per i nuovi arrivati è decisivo. Poi ha fatto vedere qualità e pause. Ma se Pioli lo vuole, va trattato: non c'è scandalo in questa trattativa, è logico che per la Fiorentina il prezzo di Gudmundsson non sia quello dello scorso anno, ogni valutazione economica è contestuale, altrimenti a cosa serve l'economia? .

Kean —

Kean ha una clausola e una volontà. La seconda supera la prima. Questa è la gerarchia: deciderà lui. Kean si è esaltato nel gioco "isolato" per dirla come nel basket e che Palladino gli ha cucito addosso. Ma lui al PSG ha giocato bene e segnato molto anche in un contesto più tecnico, con molti attaccanti intorno (e anche eccezionali). Pioli sa come valorizzare i giocatori forti, ha vinto un campionato nascondendo i difetti dei suoi giocatori migliori ed esaltando i pregi, mostrando quelli. E poi la permanenza di Kean dà un senso più compiuto anche all'acquisto di Dzeko.

Speranze —

Quindi mi tengo Kean, mi tengo Dodò, restano De Gea, Gosens, Fagioli, aggiungo Dzeko, magari Fazzini e poi un vertice basso come Ricci. Questa - con Pioli, con gli altri (i difensori, Mandragora) - sarebbe una squadra da Champions. Per adesso è una suggestione ma Commisso una squadra così può metterla insieme.

Settore giovanile —

La Fiorentina deve produrre giocatori dalla Primavere. Qualche Primavera titolari ci sono stati, Kayode, Ranieri, Sottil. Con il centro sportivo che ha la Fiorentina, ogni cinque anni deve produrre titolari. A quello serve un investimento così importante. Magari Pioli uno sguardo a qualche esterno d'attacco della Primavera lo darà...