"Mi sta piacendo il mercato della Fiorentina. Gli serviva un centrocampista e l'ha preso, e per ora sono arrivati giocatori che migliorano le rotazioni. Mi dispiace solo per la partenza di Kayode. Per ora, comunque, mi sembra un buon mercato. Se finisse ora, i viola sarebbero migliorati a mio avviso".