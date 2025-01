Bucciantini: “Luiz Henrique un rischio che intriga. Migliori con lui e Folorunsho”

"Luiz Henrique? Chiunque sia arrivato a gennaio negli ultimi anni non ha funzionato granché, specialmente dal Sudamerica. Ma è una suggestione, un rischio che intriga. Mi auguro che non finisca come un anno fa con Gudmundsson, che a gennaio fu una grande idea partita troppo tardi per concretizzarsi. Berardi? Per tipologia di protagonismo, come uomo che può accendere l'attacco e come faro la Fiorentina ha Gudmundsson, quest'anno il protagonista deve essere lui e farci 10 gol. Ma bisogna ritrovare anche Cataldi: ha una presenza che tiene quella zona da solo, nella migliore Fiorentina c'era sempre e, quando la squadra fa fatica a trovare soluzioni, la può risolvere con un calcio piazzato".