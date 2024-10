Bucciantini: “Domenica siamo tornati ad emozionarci. Beltran ha un problema”

"Il problema di Beltran è quello del livello, i ruoli li ha provati tutti. Quando ha giocato con i gallesi lo ha messo dietro a Kouamè, non è andata bene. Non dipende più dagli allenatori, si deve aiutare da solo, trovando un livello credibile di prestazioni. Dobbiamo vedere dei segnali del giocatore, poi eventualmente discutere del ruolo. Oggi la notizia di Gudmundsson è bella per tutti. Ci ha messo 3 partite a far capire che è forte, che sa tirare in porta, essere verticale e rimanere nella partita anche quando non sta giocando bene. La Fiorentina ha trovato un giocatore forte, con il quale sostituire Nico. Nelle ultime partite la squadra è migliorata nella metà a campo avversaria, contro il Milan si è ritrovata anche un po' di emozioni positive. La Fiorentina è stata sempre dentro la partita, ha avuto più coraggio"