Bucciantini: “De Gea e Gosens di un altro livello. Momento forte, cavalchiamolo”

Intervenuto nel filo diretto di Radio Bruno, il giornalista Marco Bucciantini ha commentato così il momento viola: "Questa vittoria è arrivata per inerzia, sapendo soffrire per vincere. Ci sono un sacco di cose che piano piano si sono messe insieme dopo la partita con il Milan e sono esplose. Abituarsi a vincere ti porta a conquistare alcune partite in modo convincente e altre in maniera sporca. Se non sei abituato, gare come ieri non le vinci. E questi calciatori sono stati veramente bravi a scoprire strada facendo la loro forza. Ieri è stata la vittoria dei giocatori "di un altro livello" come De Gea e Gosens. Il tedesco fa diventare pericoloso ogni pallone che può essere pericoloso, il portiere sa come ammortizzare ogni pericolo: sono due giocatori che cambiano il livello. De Gea aveva bisogno di uno stimolo particolare, che fosse la squadra o la città, e lui si è fatto trascinare. Quando vedi un tiro diretto all'incrocio, arriva una mano, la sua. Gosens si era trovato ultimo in classifica con una squadra che faceva la Champions League, ma è tornato in un campionato in cui il suo passo e le sue abilità fanno la differenza. Sembrava sacrificato per la difesa a quattro, e invece si è scoperto fondamentale".