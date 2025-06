Bucciantini: “Bernabè? Sì, è uno che vede calcio. Giusto puntare sull’animo italiano”

L'analisi sul momento della Fiorentina del giornalista Marco Bucciantini

Redazione VN 26 giugno 2025 (modifica il 26 giugno 2025 | 20:49)

Intervenuto nel filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato così del momento viola: "Al 26 giugno è la Fiorentina migliore degli ultimi anni, gli acquisti che sono arrivati migliorano tutti i reparti. Viti è un difensore che mi piace e migliora la difesa, Fazzini è un centrocampista che aggiunge velocità, gol e tecnica, Dzeko è un giocatore che aggiunge personalità e qualità a tutta la squadra e migliora l'attacco perché ci dà una possibilità in più. Sono tre giocatori che conoscono la Serie A, nessuno meglio di Dzeko, e in più abbiamo ancora tutto il cardine della Fiorentina dello scorso anno, una squadra da 65 punti. La Fiorentina non deve perdere questa idea di andare concretamente in avanti, come valutazione, come forza di squadra, come obiettivo: per andare avanti non bisogna fare nessun passo indietro, ossia perdere né Dodò né Kean.

Acquisti? Le notizie sono tutte belle perché si sta cercando di progettare la squadra come si costruisce una squadra per bene, con un linguaggio dominante e una matrice che è quella italiana. Così è più facile sentirsi collegati, non è un discorso autarchico ma è un discorso di spogliatoio. Poi c'è il fattore anagrafico, stanno arrivando tutti giocatori della stessa generazione che condividono gusti, passioni, racconti, un gergo e un modo di vedere il mondo. In più torna Pioli, un allenatore bravissimo a mettere insieme, e può migliorare tanti di questi giocatori che possono ancora esprimere potenziale.

Gli acquisti? Secondo me alla Fiorentina serve un mediano che vede il calcio, uno come Bennacer che sta davanti alla difesa e che veda il calcio. Bernabè è uno che gioca benissimo, che è veloce, anche se mi sarebbe piaciuto vederlo una stagione intera in Serie A per comprendere a pieno tutto il pacchetto. Ma un mediano che vede calcio, anche se non è fisicamente una statua ti aiuterà a leggere cosa fanno gli avversari, a recuperare palla, a metterti bene in campo. Se la Fiorentina giocherà con la difesa a tre come la prima Juventus di Conte si potrà permettere anche un mediano più "leggero" come fu quel Pirlo, che per tanti anni è stato tra i primi tre in Italia nel recupero della palla. Questo perché chi vede calcio, prevede anche cosa fanno gli avversari. E se hai tre difensori dietro puoi alleggerire la mediana con un giocatore che sa vedere l'azione e fa uscire la palla: in questo Bennacer e Bernabè ce l'hanno".