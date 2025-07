Bucchioni su Kessié: “E’ stato proposto a Fiorentina e Juve. Operazione difficile”

Le parole di Enzo Bucchioni sul mercato della Fiorentina tra arrivi, cessioni e obiettivi

Redazione VN 25 luglio 2025 (modifica il 25 luglio 2025 | 18:48)

Enzo Bucchioni è stato ospite al Pentasport di Radio Bruno per parlare del mercato della Fiorentina e non solo. Queste le sue parole:

Le mie indicazioni su Kessié non sono positive. E' un'operazione che è stata proposta da agenti e intermediari alla dirigenza viola, così come lo hanno fatto alla Juventus. L'ingaggio è altissimo, circa 14 milioni, e per la Fiorentina resta una cifra difficilmente raggiungibile. La presenza di Pioli ha aumentato questa suggestione, ma sembra molto difficile come operazione. Soprattutto visto che l'offerta viola per Moise Kean, può arrivare ai 5 milioni all'anno, difficilmente in due giocatori potrebbero prendere così tanto. L'ivoriano resta un calciatore di livello, che però è da due stagioni in Arabia, dove il calcio non è competitivo.

Preparazione e rosa viola — "In preparazione giocare due partite in due giorni serve per portare tutti i calciatori allo stesso livello tattico. Pioli sta guardando ogni giocatore della rosa, compresi i giovani della Primavera. Stasera il livello dell'avversario si alzerà e l'allenatore chiederà qualcosa in più. Il nuovo tecnico viola non ha paura di far giocare i ragazzi della Primavera. Al Viola Park Pioli sta provando ogni giocatore disponibile, anche per questo il mercato è bloccato. Alla fine di questo mese verranno prese delle decisioni e alcuni saluteranno la rosa, mentre altri resteranno e aiuteranno la prima squadra durante il campionato."

Gli esuberi — "Gli esuberi dovranno andare via dal Viola Park, in un modo o nell'altro. Pioli dovrà lavorare con 20 giocatori più 5 giovani. Al contrario sarebbe un problema per l'allenatore. I dirigenti dovranno tagliare il prima possibile questi giocatori. Andranno venduti, non prestati. So che non è facile, però sarebbe molto importante, anche per recuperare qualcosa dal punto di vista economico."