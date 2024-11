Bucchioni: “Sottil oggi può essere un fattore. E basta adesso con il turnover”

"Il turnover contro l'Apoel è stato eccessivo. Oggi non ho motivo per credere che non ci siano gli undici della scorsa domenica comunque. Giovedì i viola hanno giocato con la Fiorentina B. La Fiorentina oggi può esprimere le sue qualità: verticalizzazione, difesa bassa, e mi aspetto anche un'altra bella prestazione dei viola anche sulla fascia, dove Sottil con il suo cambio passo e la sua velocità può metter in difficoltà la retroguardia scaligera".