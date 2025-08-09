Bucchioni: “Sohm-Fagioli centrocampo titolare. Pongracic sì, Marì non adatto”

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Bruno al termine di Manchester United-Fiorentina, ha parlato della squadra viola. Le sue parole:
Soddisfatto, giocata una partita vera. La speranza è che la squadra continui su questa via. Sohm si è dimostrato subito di livello, ha dato subito risposte sul campo. Il lavoro rispetto allo scorso anno è completamente cambiato e non era facile cambiare tutto in così poco tempo. Sohm-Fagioli? Anche sul secondo abbiamo visto che qualità ha. Ha fatto dei lanci importanti. Questa è sicuramente la coppia titolare: uno di qualità e uno di gamba. Hanno le caratteristiche giuste per giocare assieme. Magari servirebbe dal mercato, risolvendo questa situazione su Mandragora prima, uno in grado di sostituire con personalità Fagioli a centrocampo. Pioli cercava una guida per la difesa, perché Pablo Marì... Non mi preoccupa se dovesse uscire Comuzzo. Però a certe cifre, se parte uno come lui, è importante che tu abbia delle soluzioni. Pongracic sta facendo benissimo, ha un livello di personalità mai vista. Anche Kouadio mi ha fatto una buona impressione, ma stiamo cauti su di lui. Marì non è adatto a questo calcio, l'ho visto far fatica. Ha caratteristiche diverse, è un giocatore da calcio passivo, difesa bloccata.
